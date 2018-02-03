Военный эксперт назвал главную цель новой ядерной доктрины США

РИА Новости

Генерал-майор Александр Владимиров в эфире НСН рассказал, что заявление о «первом ядерном ударе со стороны России» - политтехническая уловка США.

Основной задачей новой ядерной доктрины США является лишение России ядерного оружия и возможности его применять. Отсюда идут все страшилки про «превентивный ядерный удар Москвы». Такое мнение высказал в эфире НСН президент Коллегии военных экспертов России, генерал-майор Александр Владимиров.

«Поскольку США проигрывают мирную гонку за цивилизованные ценности, за влияние в мире, за формирование новой архитектуры мира, они не знают, каким образом это дело можно предотвратить, поэтому активно бросили все силы на демонизацию и приостановление развития России, и на собственную милитаризацию», - заявил собеседник агентства.

Генерал отметил, что милитаризация в США сегодня достигает уровня основной национальной идеи, в которой Америка взяла практически фашистский лозунг, назвав себя превыше всего и посчитав своим предназначением «быть лучшей и сильной, чтобы указывать другим, как жить».

«Фактически Америка все время своего существования не развивала мир, а обворовывала его. Сейчас это фактически узаконенное воровство сходит на нет, и США думают, что делать дальше. Они пытаются запугать всех принятием новой доктрины, в которой впервые говорится, что ядерное оружие может быть применено», - сказал Владимиров.

Он заверил, что в российской военной доктрине никаких новаций нет. Москва никогда не говорила о превентивном ударе, речь шла о праве России применять ядерное оружие тогда, когда они посчитает нужным и если к этому будут основания. Это однозначно будет или ответный, или ответно-встречный удар, уверен генерал.

«Мы даже доктринально не говорим о превентивном ударе. Сказать, что мы нанесем удар первыми, это политтехническая уловка для СМИ. Единственным государством, которое первым нанесло ядерный удар, была Америка. На этом все удары были закончены. То, что США выли практически из всех договоров о сокращении ядерных вооружений, говорит, что Америка стремится сделать свои ядерные удары не только эффективными, но, безусловно, единственными и непаритетными. Они пытаются поставить себя в такое положение, когда сами смогут нанести удар, а мы им в ответ не сможем. Поэтому они окружают нас базами ПРО. И им все равно, что думает об этом мир и что будет с народом какой-нибудь Польши, Молдовы или Кореи, где стоят их ПРО, после наших ответных ударов, которые будут точны, и уничтожит не только сами установки американцев, но и территории, на которых находятся», - подчеркнул военный эксперт.

Владимиров добавил, что одновременно с разработкой собственных новых вооружений США посылают в Россию целые делегации, предлагающие России прийти к «ядерному нулю» - полному уничтожению ядерного оружия.

«Это бред, с точки зрения здравого смысла, поскольку существует почти десяток ядерных держав. Пакистан, к примеру, или евреи, которые пока умно молчат. Отсюда вывод: основной задачей новой доктрины США является лишение России ядерного оружия и возможности им воспользоваться в ответ», - заключил генерал-майор Владимиров.

Ранее в США была опубликована новая ядерная доктрина, в которой утверждается, что Москва, модернизируя свое ядерное оружие, говорится нанести «ограниченный превентивный удар». Посол России в США Анатолий Антонов уже заявил, что рассекреченная часть документа вызывает озабоченность и не способствует сотрудничеству. По его оценке, доктрина требует внимательного изучения и объяснения со стороны США.