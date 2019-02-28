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Сева Новгородцев: Работа на радио приучила меня к авантюрности

28 Февраля 2019 в 12:42
Сева Новгородцев: Работа на радио приучила меня к авантюрности
Фото: РИА Новости

Легендарный радиоведущий Сева Новгородцев рассказал на пресс-конференции НСН, как создавались его творческие вечера.

«Случилось это в далекой Индии в штате Гоа. Там есть деревня и пляж Арамболь. Там россияне облюбовали это место и зимуют, особенно люди со средним достатком. Там тепло, но задерживаться дальше марта нельзя, потому что жара невыносимая. Приезжают все примерно ноябрь, декабрь, январь и февраль. Для того чтобы 20-30 тысяч обслуживать культурно есть культурный центр Ash называется. На русских не обязательно заточен, но все русские понимают, что если Гребенщиков приедет, то пойдут. 

И вот Гребенщиков был там в феврале прошлого года. Когда народу набилось много, организаторы, выдохнув  с облегчением, сказали “Борис Борисович, а кого бы нам еще пригласить?”. И Борис Борисович разомлев от индийской жары, не подумавши, ляпнул “Пригласите Севу, он вам что-нибудь расскажет”. Они со мной связались,  и мы в прошлом году поехали туда, не зная еще, что делать. Но радиоработа приучила меня к авантюрности, потому что ты не знаешь с кем тебе говорить, на какую тему, как он будет на тебя реагировать. Поэтому я с открытым забралом по жизни иду. Представилась возможность, значит, поедем», — рассказал Новгородцев.

Ранее радиоведущий рассказал на пресс-конференции НСН, где он проживает после того, как покинул Великобританию в 2015 году.

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