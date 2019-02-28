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Сева Новгородцев рассказал об условиях проживания в Болгарии

28 Февраля 2019 в 12:30
Сева Новгородцев рассказал об условиях проживания в Болгарии
Фото: РИА Новости

Легендарный радиоведущий Сева Новгородцев рассказал на пресс-конференции НСН, что в настоящее время проживает в Болгарии в горах.

«Живем в районе лыжного курорта, один из подъёмников в районе 900м. Квартира современная. “Гор” и “хол” вода есть. Все удобства. Рядом город Смолня с населением 30 тысяч. Хорошо, что там этнически однобразно, все болгары, друг друга знают с детства. Поэтому нет преступности, никаких страстей не кипит. Два немецких супермаркета. Театр. Интеллигенция вся по-русски говорит», — рассказал радиоведущий.

Напомним, что уроженец Ленинграда Сева Новгородцев в 1975 году покинул Советский Союз. Он жил в нескольких европейских странах перед тем, как остался в Великобритании. С 1977 года Новгородцев работал в Русской службе «Би-би-си» и вел такие музыкальную программу «Рок-посевы», а также разговорные передачи «Севаоборот» и «БибиСева». 

В 2015 году он завершил свою карьеру на радио, так как из-за требований банка закрыть ипотеку ему пришлось продать свою квартиру в Англии и уехать из страны.

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