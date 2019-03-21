Сеть высокоскоростных железных дорог покроет Россию

ОАО «РЖД» обозначило возможные приоритетные направления строительства скоростных и высокоскоростных железных дорог в РФ, следует из долгосрочной программы развития компании.

Приоритетным являются линии, составляющие потенциал коридора «Евразия». Речь идет о линии Железнодорожный - Владимир - Гороховец (как первый этап строительства ВСМ Москва - Казань), а также о линиях Казань - Екатеринбург, Екатеринбург - Челябинск и Москва - Красное.

Актуальными линии являются: Москва - Санкт-Петербург, Москва - Орел - Курск — Белгород, Москва - Ростов-на-Дону - Краснодар - Адлер, Москва - Тула — Воронеж, Новосибирск - Барнаул, Москва - Ярославль.

Кроме того, в планах обозначено создание линейки российского подвижного состава грузовых и пассажирских модификаций для скоростей движения от 200 до 400 км в час.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет государственной компании «Автодор» включил в одобренный днем ранее финансовый план компании на 2019 - 2021 годы проект скоростной автотрассы Москва — Казань, сообщил заместитель председателя правления ГК «Автодор» Георгий Чичерин.

Скоростную автотрассу Москва - Казань планируется построить до конца 2024 года. Она позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью до 6,5 часов. Объем инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей.

Проект предполагает, что трасса пройдет по территории Московской, Владимирской, Нижегородской области, Чувашии и Татарстан.











