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Проект автотрассы «Москва — Казань» включен в финплан «Автодора»

26 Февраля 2019 в 21:11
Проект автотрассы «Москва — Казань» включен в финплан «Автодора»

Наблюдательный совет государственной компании «Автодор» включил в одобренный днем ранее финансовый план компании на 2019 - 2021 годы проект скоростной автотрассы Москва — Казань, сообщил ТАСС заместитель председателя правления ГК «Автодор» Георгий Чичерин.

Скоростную автотрассу Москва - Казань планируется построить до конца 2024 года. Она позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью до 6,5 часов. Объем инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей.

Проект предполагает, что трасса пройдет по территории Московской, Владимирской, Нижегородской области, Чувашии и Татарстан.

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