Сестра британского экс-министра разделась в телеэфире из-за Brexit

Рэйчел Джонсон. Фото: скриншот видео

Рэйчел, сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, в прямом эфире Sky News разделась, протестуя против Brexit. Об инциденте сообщает Mediaite.

Участвуя в дискуссионном шоу, женщина решила таким образом привлечь внимание к своей позиции.

«Насколько мне известно, в наши дни очень трудно сделать так, чтобы твой голос услышали, когда речь идет о Brexit», - заявила Джонсон.

СМИ уточняет, что Рэйчел Джонсон взяла пример с профессора Кембриджского университета Виктории Бейтман, которая, протестуя против Brexit, во время своих выступлений снимала одежду.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует продолжение переговоров по Brexit после недавней неудачи, сообщает Газета.ru

Ранее заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в интервью НСН пояснила, какие проблемы получит Британия и Европа при жестком Brexit.

