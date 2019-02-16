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Сестра британского экс-министра разделась в телеэфире из-за Brexit

16 Февраля 2019 в 15:35
Сестра британского экс-министра разделась в телеэфире из-за Brexit
Рэйчел Джонсон. Фото: скриншот видео

Рэйчел, сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, в прямом эфире Sky News разделась, протестуя против Brexit. Об инциденте сообщает Mediaite.

Участвуя в дискуссионном шоу, женщина решила таким образом привлечь внимание к своей позиции.

«Насколько мне известно, в наши дни очень трудно сделать так, чтобы твой голос услышали, когда речь идет о Brexit», - заявила Джонсон.

СМИ уточняет, что Рэйчел Джонсон взяла пример с профессора Кембриджского университета Виктории Бейтман, которая, протестуя против Brexit, во время своих выступлений снимала одежду.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует продолжение переговоров по Brexit после недавней неудачи, сообщает Газета.ru

Ранее заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в интервью НСН пояснила, какие проблемы получит Британия и Европа при жестком Brexit.

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