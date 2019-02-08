Сергея Юрского похоронят на Троекуровском кладбище

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Артист умер на 84-м году. Он скончался от остановки сердца. Мэр столицы Сергей Собянин выразил свои соболезнования родным Сергея Юрского. Он отметил, что из жизни ушел выдающийся актер, чьи работы воодушевляли не одно поколение зрителей.
Сергей Юрский запомнился по ярким ролям в любимых фильмах: «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Ищите женщину», «Любовь и голуби», «Отцы и дети», «Республика ШКИД» и многим другим.
Ранее юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур в беседе с НСН рассказал, почему особенно переживает уход Сергея Юрского.