Сергея Юрского похоронят на Троекуровском кладбище

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Прощание с актером Сергеем Юрским состоится в понедельник, 11 февраля, в Театре Моссовета. Как пишет АГН «Москва» со ссылкой на заявление главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Артист умер на 84-м году. Он скончался от остановки сердца. Мэр столицы Сергей Собянин выразил свои соболезнования родным Сергея Юрского. Он отметил, что из жизни ушел выдающийся актер, чьи работы воодушевляли не одно поколение зрителей.

Сергей Юрский запомнился по ярким ролям в любимых фильмах: «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Ищите женщину», «Любовь и голуби», «Отцы и дети», «Республика ШКИД» и многим другим.