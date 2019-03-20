Сергей Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что стадионный тур 2019 года станет прощальным. В стихах, щедро используя нецензурную лексику, музыкант заявил, что устал от шоу-бизнеса и что «раж уходит в тираже».

«Прыгать и скакать приматом, / Доложу, нелегкий крест. / Я за всех ругался матом. / Бог не сдаст, свинья не съест», — написал в инстаграме Шнуров.

Судя по стихотворному тексту, тур станет последним, однако музыкант не исключил возвращение на сцену.

«Этот тур будет прощальным / Вот и сказочке конец. / Может быть, когда-нибудь. / Но не скоро…/ Ленинград я соберу. / А пока, ну всё, пока», — добавил лидер «Ленинграда».

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в беседе с НСН связал назначение Сергея Шнурова в комитет Госдумы по культуре самопиаром представителей нижней палаты.

