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Серьезное ДТП произошло в Ставропольском крае

24 Октября 2018 в 22:11
Серьезное ДТП произошло в Ставропольском крае

На 81-м километре автодороги «Дивное - Большая Джалга - Красочный» в Ипатовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «КамАЗа» и «ВАЗ-2107», сообщает «Новости Ставрополя».
Грузовик остановился на обочине дороги для ремонта. Вероятно, водитель легковой машины поздно заметил стоящий в темноте «КамАЗ» и выставленный аварийный знак. «Семерка» въехала в заднюю часть грузовика.

От полученных травм на месте происшествия скончался пассажир легковой автомобиля. В аварии также пострадали водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ». На месте работают экстренные службы. В Ставропольском крае идет ливень, что могло стать одним из причин ДТП.

Ранее НСН сообщала, что рейсовый автобус попал в ДТП в Ставропольском крае. В процессе движения он столкнулся с грузовиком, ехавшим в той же полосе. Авария произошла на трассе «Кавказ» в Андроповском районе Ставрополья. В результате ДТП пострадали 18 человек, 17 из которых были госпитализированы, а еще одному помощь оказали на месте.

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