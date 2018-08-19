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На Ставрополье 17 человек пострадали при столкновении автобуса с КАМАЗом

19 Августа 2018 в 10:56
На Ставрополье 17 человек пострадали при столкновении автобуса с КАМАЗом

Рейсовый автобус попал в ДТП в Ставропольском крае. В процессе движения он столкнулся с грузовиком, ехавшим в той же полосе.

Как сообщили у МЧС, авария произошла около 8:00 мск на трассе «Кавказ» в Андроповском районе Ставрополья. В результате ДТП пострадали 18 человек, 17 из которых были госпитализированы, а еще одному помощь оказали на месте.

««В больнице Невинномысска находится 9 человек, двое из которых дети, в больнице Пятигорска госпитализировано 8 человек, трое из них дети», — заявили в МЧС.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, допустив столкновение с грузовиком, ехавшим в попутном направлении. Обстоятельства аварии устанавливаются, пишет Газета.ру

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