На Ставрополье 17 человек пострадали при столкновении автобуса с КАМАЗом

Рейсовый автобус попал в ДТП в Ставропольском крае. В процессе движения он столкнулся с грузовиком, ехавшим в той же полосе.

Как сообщили у МЧС, авария произошла около 8:00 мск на трассе «Кавказ» в Андроповском районе Ставрополья. В результате ДТП пострадали 18 человек, 17 из которых были госпитализированы, а еще одному помощь оказали на месте.

««В больнице Невинномысска находится 9 человек, двое из которых дети, в больнице Пятигорска госпитализировано 8 человек, трое из них дети», — заявили в МЧС.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, допустив столкновение с грузовиком, ехавшим в попутном направлении. Обстоятельства аварии устанавливаются, пишет Газета.ру