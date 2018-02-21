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Серебряную медаль принесли российские лыжники на ОИ-2018

21 Февраля 2018 в 13:48
Серебряную медаль принесли российские лыжники на ОИ-2018

Мужская команда российских лыжников, за которую бежали Денис Спицов и Александр Большунов выиграли серебряные награды.

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Таким образом, лыжники принесли 6 наград в общую копилку, из них 2 серебряные и 4 бронзовые. Ранее на Играх в Корее Спицов и Большунов завоевали серебро в эстафете. Денис также взял бронзу в гонке на 15 км, а Александр — в личном спринте.

От лидеров норвежцев, где стартовали Мартин Сундбю и Йоханнес Клебо, россияне отстали всего на 1,7 секунды.  Бронзу в мужском командном спринте выиграли французы. 

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