Серебряную медаль принесли российские лыжники на ОИ-2018

Мужская команда российских лыжников, за которую бежали Денис Спицов и Александр Большунов выиграли серебряные награды.

Таким образом, лыжники принесли 6 наград в общую копилку, из них 2 серебряные и 4 бронзовые. Ранее на Играх в Корее Спицов и Большунов завоевали серебро в эстафете. Денис также взял бронзу в гонке на 15 км, а Александр — в личном спринте.

От лидеров норвежцев, где стартовали Мартин Сундбю и Йоханнес Клебо, россияне отстали всего на 1,7 секунды. Бронзу в мужском командном спринте выиграли французы.