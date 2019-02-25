Серебряков объяснился за новый наезд на Россию

Актёр Алексей Серебряков объяснил, что имел в виду, обвиняя Российскую Федерацию в разжигании войн. Как заявил РИА Новости Народный артист РФ, он считает себя патриотом «не меньше, чем те, кто об этом орёт», передает RT .

По словам Серебрякова, его гражданская позиция заключается в том, что «война — это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами», поэтому актёр позиционирует себя как «активный пацифист».

Ранее Алексей Серебряков в ходе выступления в Лондоне заявил, что в течение последних 20 лет Россия «создала несколько войн». Кроме того, актер выдвинул обвинения в адрес российского руководства в «переписывании истории».

Это не первый случай, когда Серебряков выступает с резкими высказываниями в адрес современной России. Актер Михаил Пореченков ранее рассказал в эфире НСН, что во время совместной работы с Серебряковым никогда не слышал от него ничего подобного.