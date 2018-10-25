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Олег Сенцов получил премию имени Сахарова

25 Октября 2018 в 13:44
Олег Сенцов получил премию имени Сахарова

Режиссёру Олегу Сенцову присудили премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Об этом сообщается на сайте Европарламента, сообщает RT.

Стоит отметить, что церемония должна пройти 12 декабря в Страсбурге. Однако Сенцов вряд ли сможет на ней присутствовать, так как он отбывает наказание в ямальской колонии. Ранее он был приговорён к 20 годам заключения, поскольку суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму, сообщает Ura.ru.

Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН заявил, что украинский режиссёр не будет направлять президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании.

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