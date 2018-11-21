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Сенаторы предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия

21 Ноября 2018 в 22:15
Сенаторы предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия
Совет Федерации предложил Совету безопасности определить новые условия применения Россией ядерного оружия, передает РИА «Новости».

Члены комитета по обороне и безопасности совместно с представителями Минобороны, Генштаба и Совбеза призвали четко определить факторы для принятия решения об ответе на использование противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия.

Авторы обратили внимание на отсутствие законов о Вооруженных силах, военном строительстве, а также гражданском контроле над оборонной деятельностью.

Также отмечается необходимость в разработке проекта «Национальной военной стратегии».

Ранее НСН сообщала, превосходство Соединённых Штатов Америки в военной сфере уменьшилось уже настолько, что можно говорить о кризисе национальной безопасности. С таким предупреждением выступили эксперты США в докладе специальной комиссии Конгресса. Они не исключают, что американская армия может проиграть в случае войны с Китаем или Россией. Авторы доклада пророчат вооруженным силам США неприемлемо высокие потери в живой силе, а также утрату важнейших материальных активов в предстоящем конфликте. Одновременно существует угроза успешных ударов по территории самих Соединённых Штатов, а также кибератак в то момент, когда армия будет проводить зарубежные операции, заявляют эксперты. Они также подчёркивают, что американская армия не имеет никакой возможности воевать на двух или более фронтах. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН заявил, что цель подобных докладов одна – добиться увеличения военных расходов.

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