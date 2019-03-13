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Сенаторы попросили ввести льготы для многодетных семей по мусорной реформе

13 Марта 2019 в 18:01
Сенаторы попросили ввести льготы для многодетных семей по мусорной реформе

Сенаторы обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой ввести льготы для многодетных семей по мусорной реформе, сообщает «Федерал Пресс».

Сенатор Сергей Леонов заявил, что после введения ставки оплаты за вывоз ТКО в квитанциях, стоимость коммунальных услуг заметно увеличилась. Он пояснил, что если раньше услуги стоили около 100 рублей, то сейчас достигают 500 рублей. Особенно это отражается на многодетных семьях, где с увеличением количества членов семьи, увеличивается и сумма оплаты за вывоз мусора.

Для того, чтобы нивелировать эту разницу, Леонов предложил усилить контроль Совфеда за ходом мусорной реформы. В том числе, по его мнению, необходимо субсидировать льготы по тарифам для многодетных семей.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН заявил, что годовые расчеты расходов на обращение с ТКО в России сделаны по наиболее высоким тарифам.

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