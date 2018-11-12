Сенатор с шикарной прической уйдет из Совфеда

Победивший во втором туре выборов главы Хакасии коммунист Валентин Коновалов в ближайшее время определится с кандидатурой члена Совета Федерации. На место в верхней палате парламента претендуют Валерий Шубаев, Валерий Лушников и Валерий Усатюк.

С момента назначения нового сенатора будут прекращены полномочия Валентины Петренко, которая сейчас представляет в верхней палате парламента исполнительную власть Хакасии, передает РБК.

Ранее НСН сообщала, что новым губернатором Хакасии стал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Он набрал более 57% голосов. Стоит отметить, что 30-летний коммунист был единственным кандидатом, его подержали свыше 100 тысяч человек. Против Коновалова проголосовали около 72,5 тысяч человек, что составляет около 41%. Чтобы быть избранным, коммунисту нужно было преодолеть 50-процентный барьер. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал НСН, что молодому коммунисту будет крайне сложно на новом посту.