Понедельник
12 ноября
USD 66.85
EUR 75.81
Горячие новости

Сенатор с шикарной прической уйдет из Совфеда

12 Ноября 2018 в 22:29
Сенатор с шикарной прической уйдет из Совфеда

Победивший во втором туре выборов главы Хакасии коммунист Валентин Коновалов в ближайшее время определится с кандидатурой члена Совета Федерации. На место в верхней палате парламента претендуют Валерий Шубаев, Валерий Лушников и Валерий Усатюк.

С момента назначения нового сенатора будут прекращены полномочия Валентины Петренко, которая сейчас представляет в верхней палате парламента исполнительную власть Хакасии, передает РБК.

Ранее НСН сообщала, что новым губернатором Хакасии стал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Он набрал более 57% голосов. Стоит отметить, что 30-летний коммунист был единственным кандидатом, его подержали свыше 100 тысяч человек. Против Коновалова проголосовали около 72,5 тысяч человек, что составляет около 41%. Чтобы быть избранным, коммунисту нужно было преодолеть 50-процентный барьер. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал НСН, что молодому коммунисту будет крайне сложно на новом посту.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.