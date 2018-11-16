Пятница
16 ноября
USD 66.62
EUR 75.54
Горячие новости

Сенатор пригрозил Киеву полным закрытием Азовского моря

16 Ноября 2018 в 08:04
Сенатор пригрозил Киеву полным закрытием Азовского моря

Россия может перекрыть акваторию Азовского моря для всех украинских судов. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщает РИА Новости. По его словам, это могло бы стать ответом на задержание украинской погранслужбой пятнадцати российских судов, заходивших в Крым, отмечает RT.

По словам сенатора, «нас буквально толкают на резкие ответные действия». Клинцевич заявил, что Россия готова перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства «буквально в минуты». Он не исключил, что это может произойти, назвав действия Украины «явным беспределом», пишет «Свободная пресса».

По мнению сенатора, Киев сам таким образом разрывает соглашение об Азовском море, отмечают argumenti.ru.

Ранее бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН предположил, что сайт «Миротворец» прекратят финансировать, из-за чего он прекратит существование.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.