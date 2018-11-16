Сенатор пригрозил Киеву полным закрытием Азовского моря

Россия может перекрыть акваторию Азовского моря для всех украинских судов. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщает РИА Новости. По его словам, это могло бы стать ответом на задержание украинской погранслужбой пятнадцати российских судов, заходивших в Крым, отмечает RT.

По словам сенатора, «нас буквально толкают на резкие ответные действия». Клинцевич заявил, что Россия готова перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства «буквально в минуты». Он не исключил, что это может произойти, назвав действия Украины «явным беспределом», пишет «Свободная пресса».

По мнению сенатора, Киев сам таким образом разрывает соглашение об Азовском море, отмечают argumenti.ru.

Ранее бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН предположил, что сайт «Миротворец» прекратят финансировать, из-за чего он прекратит существование.