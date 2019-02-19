Сенатор предложил закрывать супермаркеты на выходные

Работу гипермаркетов и супермаркетов предложили ограничить в выходные дни. С такой инициативой выступил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По мнению сенатора, крупные магазины с большим ассортиментом не должны работать в выходные, так как это заведено в некоторых странах Европы. Например, в Германии, где гипермаркеты закрываются с вечера пятницы и открываются лишь в понедельник утром.

Кондратьев полагает, что в выходные дни граждане могут совершать покупки в магазинах шаговой доступности.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН рассказал, что люди недовольны не ростом цен, а отсутствием роста доходов.

