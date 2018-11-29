Сенатор объяснила появление четвертого С-400 в Крыму

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что заступление на боевое дежурство на границе Крыма с Украиной четвертого дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» является плановым. Это произошло в соответствии с программами укрепления обороны нашей страны на юго-западном стратегическом направлении, сказала сенатор в интервью телеканалу «360».

Ковитиди отметила, что комплекс С-400 покрывает российскую территорию полуострова, а также прилегающие зоны, в том числе воздушные пространства Украины, Молдавии, Румынии и Турции.

Комплекс С-400 находится в 20 километрах от границы с Украиной, в окрестностях Джанкоя. Кроме него на территории Крыма находятся еще три комплекса С-400.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН рассказал о причинах, которые, на его взгляд, побуждают украинскую власть обвинять Россию в агрессии.

