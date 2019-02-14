Семен Слепаков опроверг сведения о своей госпитализации

Как пишет Kp.Ru, «это фейковая новость, у нас все хорошо. Мы готовимся к концерту, у нас завтра репетиция».
Ранее СМИ писали, что шоумена госпитализировали из-за проблем с сердцем. Якобы бы Слепакову даже сделали операцию.
«У меня все прекрасно», – написал сам артист в соцсети. Как уточняет Ura.ru, Слепаков добавил, что фейковые новости о нем «гораздо более скучные, чем у Харламова».
Ранее комик, резидент Comedy Club и бывший квнщик Семен Слепаков рассказал НСН о юморе, своих песнях, друзьях и секретах вдохновения.