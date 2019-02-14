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Семен Слепаков опроверг сведения о своей госпитализации

14 Февраля 2019 в 10:35
Семен Слепаков опроверг сведения о своей госпитализации
Концертный директор юмориста, режиссера, продюсера Семена Слепакова Евгения Лазаревская опровергла информацию о его госпитализации.

Как пишет Kp.Ru, «это фейковая новость, у нас все хорошо. Мы готовимся к концерту, у нас завтра репетиция».

Ранее СМИ писали, что шоумена госпитализировали из-за проблем с сердцем. Якобы бы Слепакову даже сделали операцию.

«У меня все прекрасно», – написал сам артист в соцсети. Как уточняет Ura.ru, Слепаков добавил, что фейковые новости о нем «гораздо более скучные, чем у Харламова».

Ранее комик, резидент Comedy Club и бывший квнщик Семен Слепаков рассказал НСН о юморе, своих песнях, друзьях и секретах вдохновения.

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