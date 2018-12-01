«Сделал много для укрепления отношений». Путин соболезнует кончине Буша

Джордж Буш-старший возглавлял США на одном из важнейших этапов мировой истории. Он сделал многое для укрепления российско-американских отношений по вопросам безопасности. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина, направленной в адрес Джорджа Буша-младшего по поводу кончины его отца.

Путин отметил, что Буш-старший был выдающимся человеком, который верно служил своей стране - с оружием в руках в годы войны и на высоких государственных должностях в мирное время. Российский лидер отметил, что 41-й президент Штатов всегда стремился проявлять политическую мудрость и дальновидность, чтобы принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях.

«Мне посчастливилось не раз встречаться с твоим отцом. С особой теплотой вспоминаю, как он организовал нашу встречу в своей чудесной усадьбе в Кеннебанкпорте. Светлая память о Джордже Буше-старшем навсегда сохранится в моём сердце и в сердцах моих соотечественников», - заключил Владимир Путин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также выразил соболезнования семье экс-президента Буша. Он отметил его особый в становление дружественных отношений между США и Россией.

Российский журналист, аналитик и хроникёр американской жизни Михаил Таратута в эфире НСН назвал Джорджа Буша-старшего президентом, «одним из самых неярких американских президентов в истории, которого история не запомнит». Единственным выдающимся его поступком, по мнению американиста, стало «невторжение в Ирак» и сохранение баланса на Ближнем Востоке.