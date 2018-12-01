«История его не запомнит». Неяркий, но разумный президент Буш-старший

РИА Новости

Американист Михаил Таратута в эфире НСН вспомнил самое выдающееся достижение 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

Джордж Буш-старший, ставший 41-м президентом США, не был выдающимся лидером. Американцы запомнят его только по «невторжению в Ирак». Такое мнение высказал в эфире НСН российский журналист, аналитик и хроникёр американской жизни Михаил Таратута.

«Для американцев он был «никаким» президентом и ярко не запомнился, если не считать его разумного поведения в плане сохранения статуса-кво на Ближнем Востоке. Когда США освободили Кувейт от иракской армии, они могли разгромить Ирак в оду секунду, но очень разумно остановились на иракской границе. В отличие от своего сына, Буш-старший не стал нарушать существующий тонкий баланс сил в регионе. А американское вторжение при Буше-младшем разбалансировало эту ситуацию и вызвало все те пертурбации, которые мы наблюдаем сейчас, включая появление ИГИЛ и другие тяжелые последствия», - заявил собеседник агентства.

Таратута вспомнил погромы в США, спровоцированные вторжением иракской армии в Кувейт. Тогда Буш-старший прекратил бесчинства одним своим заявлением.

«Я во время его правления был в США и помню, когда иракские войска вторглись в Кувейт, а Америка это осудила, по всей стране прошли погромы иракских лавочек, кофеен и парикмахерских. Праворадикалы громили все подряд, делали страшные вещи во всех городах с мусульманским населением. Тогда Буш выступил с обращением, заявив, что американцы иракского происхождения точно такие же американцы, как все остальные, а значит вся мощь правоохранительных органов США обрушится на погромщиков. Погромы прекратились в тот же день», - рассказал журналист.

По словам Таратуты, пришедшему на смену Рональду Рейгану Бушу-старшему не повезло в плане экономики. В середине 80-х она переживала мощный подъем. Ближе к 90-м начался спад, который пришелся как раз на президентский срок Буша. Именно это во многом «лишило» 41-го президента США второго срока.

«В плане СССР и России Буш-старший продолжил линию, которую начал Рейган. Он также шел по пути разрядки, сближения двух стран, у него были очень хорошие отношения с Горбачевым и с Ельциным. Конечно, он оставался американским президентом, руководствовался интересами США и пользовался слабостью России в решении каких-то вопросов. Но нельзя сказать, что он приложил руку к развалу СССР. Тот вклад, который внесла Америка в разрушение коммунизма, в его падение, сделал Рейган. Буш это только продолжил. Он был одним из самых неярких американских президентов в истории, которого история не запомнит. Его сына запомнят только по вторжению в Ирак. Он тоже был не самым выдающимся президентом, поинтереснее папы, но не Бог весть что. А вот Трампа запомнят, это точно», - заключил Михаил Таратута.

Напомним, 41-й президент США Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. Он официально вступил в должность президента США 20 января 1989 года. На его президентство пришелся распад Варшавского договора и СЭВ, крушение Берлинской стены и распад СССР. В 1989 году он отдал приказ о военном вторжении в Панаму, а в 1991 году, когда Ирак отказался вывести войска из оккупированного Кувейта, санкционировал военную операцию «Буря в пустыне».

Буш-старший провел семь встреч с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Результатом этих переговоров стало подписание двух договоров о сокращении стратегического наступательного вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).