СБУ: Санкции суда на арест «Механика Погодина» пока нет

Российский танкер «Механик Погодин», зашедший в морской порт Херсона, пока не задержан и не арестован. Такое объяснение дали в СБУ.

В ведомстве подтвердили, что компания-судовладелец находится в санкционном списке Совета Национальной Безопасности и обороны Украины. В настоящее время принимаются меры по блокировке ее активов.

«На данный момент команда (судна) не задержана. Но пока с судном разбираются. Также пока нет санкции судебной по его задержанию, но работают», — заявил источник, которого цитирует RT.

Источник подчеркнул, что «Механик Погодин» в настоящее время не может покинуть порт Херсона.

Ранее постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что находящееся в порту Херсона российское судно «Механик Погодин» будет арестовано. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН предупредил, что Киеву придется жестко ответить за арест российского танкера и его команды.