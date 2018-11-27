СБУ подтвердила нахождение разведчиков на борту задержанных украинских судов

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил информацию о том, что на борту кораблей ВМС Украины находились два сотрудника военной контрразведки ведомства. По его словам, офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 25 ноября при следовании из Черного в Азовское море нарушили российскую границу и были задержаны. На военных судах находились 24 моряка, все они задержаны, трое ранены. По факту нарушения границу возбуждено уголовное дело.

В ФСБ сообщали, что среди задержанных был, в частности, оперуполномоченный 7-го управления главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч.

Украинский лидер Пётр Порошенко потребовал от России вернуть задержанные корабли и военных, которые были задержаны за пересечение границы. Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН выразил возмущение касаемо заявления украинских властей.