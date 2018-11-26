В Дипакадемии удивились бесцеремонности Порошенко

Заведующий кафедрой Дипакадемии МИД рассказал НСН, что процесс передачи украинской стороне военных судов и задержанных моряков может растянуться на несколько месяцев.

Украинский лидер Пётр Порошенко потребовал от России вернуть задержанные корабли и военных, которые были задержаны за пересечение границы. Это заявление адресовано российскому руководству и опубликовано на сайте президента. Порошенко также уверен, чтобы Россия должна сделать первый шаг в сторону деэскалации ситуации, сложившейся в Азовском море", — сообщается на сайте президента.

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН выразил возмущение касаемо заявления украинских властей.

«Начинается процесс агонии в руководстве Украины по всем форматам. Нужен какой-то повод, чтобы в очередной раз спровоцировать процесс в отношении России и заявить об агрессии России. Остается только удивляться такой бесцеремонностью со стороны руководства Украины, кто спровоцировал конфликт, кто нарушил российские границы и так далее. И мы же еще должны сделать первый шаг. Это поразительно. Другое дело, что возврат судна и граждан – это процесс двусторонний. Он не так быстр, потому что есть формальные процедуры, нарушитель должен быть опрошен, оформлены необходимые протоколы и документы, выявлена степень виновности экипажа и так далее. Украинская сторона должна обосновать, на каком основании эти суда нарушили границу. Это может быть дипломатическая нота со стороны России. Процесс может затянуться до нескольких месяцев, если не больше. Но по международному праву мы в конечном итоге можем передать, если не было совершено в преступление, которое рассматривается в более строгом формате», - отметил он.

Накануне корабли ВМС Украины в нарушение Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. В итоге все три корабля были задержали. Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в стране военное положение, армия и СБУ приведены в полную боеготовность.