Четверг
29 ноября
USD 66.94
EUR 75.52
Горячие новости

СБУ опубликовала перехват переговоров российских лётчиков

29 Ноября 2018 в 19:36
СБУ опубликовала перехват переговоров российских лётчиков

Служба безопасности Украины утверждает, что сумела перехватить переговоры ​экипажа российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с военным руководством в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил заместитель руководителя СБУ Олег Фролов, передает телеканал «112 Украина». По его словам, эти переговоры подтверждают, что приказ об обстреле военных кораблей Украины был отдан целенаправленно.

На сайте СБУ опубликована аудиозапись, как утверждает украинская спецслужба, переговоров между диспетчерами, пилотами Су-30 и Ка-52, а также экипажем корабля Черноморского флота России. Всего, по данным СБУ, по украинским кораблям с воздуха было выпущено четыре ракеты.

Российская сторона настаивает, что украинские боевые корабли появились в Керченском проливе без предупреждения, они не отвечали на требования пограничников остановится и не выходили на связь. Москва считает заранее спланированной провокацией в интересах президента Петра Порошенко в преддверии выборов.

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин предположил в эфире НСН, что Киев своими действиями в Керченском проливе хотел сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.