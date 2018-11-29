СБУ опубликовала перехват переговоров российских лётчиков

Служба безопасности Украины утверждает, что сумела перехватить переговоры ​экипажа российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с военным руководством в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил заместитель руководителя СБУ Олег Фролов, передает телеканал «112 Украина». По его словам, эти переговоры подтверждают, что приказ об обстреле военных кораблей Украины был отдан целенаправленно.

На сайте СБУ опубликована аудиозапись, как утверждает украинская спецслужба, переговоров между диспетчерами, пилотами Су-30 и Ка-52, а также экипажем корабля Черноморского флота России. Всего, по данным СБУ, по украинским кораблям с воздуха было выпущено четыре ракеты.

Российская сторона настаивает, что украинские боевые корабли появились в Керченском проливе без предупреждения, они не отвечали на требования пограничников остановится и не выходили на связь. Москва считает заранее спланированной провокацией в интересах президента Петра Порошенко в преддверии выборов.

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин предположил в эфире НСН, что Киев своими действиями в Керченском проливе хотел сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20.

