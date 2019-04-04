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Сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА

4 Апреля 2019 в 11:34
Сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 50-го на 46-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Эти данные опубликованы в четверг на официальном сайте организации. В активе российской команды 1425 очков.

Ранее сообщалось, что российские футболисты одержала первую победу в отборе Евро-2020. Команда победила сборную Казахстана со счетом 4:0. Россияне обыграли соперников на их поле «Астана Арены» и вышли в следующий тур отборочного отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Как писала RT, в Санкт-Петербурге, где пройдут матчи чемпионата Европы по футболу, состоялась презентация официального талисмана турнира.

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