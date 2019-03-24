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Сборная России одержала первую победу в отборе Евро-2020

24 Марта 2019 в 19:30
Сборная России одержала первую победу в отборе Евро-2020
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Российские футболисты победили сборную Казахстана со счетом 4:0. Россияне обыграли соперников на их поле «Астана Арены» и вышли в следующий тур отборочного отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

Авторами победы российской сборной стали Денис Черышев и Артем Дзюба, а также казахский футболист Абзал Бейсебеков, который забил мяч в свои ворота.

UEFA Euro 2020 — 16-е первенство Европы по футболу, которое пройдёт летом 2020 года. Это будет второй Чемпионат Европы, в финальной части которого примут участие 24 сборные, и первый, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.

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