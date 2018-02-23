Сборная Германии впервые в истории вышла в финал ОИ

В Пхенчхане определился второй финалист хоккейного турнира. Им стала сборная Германии.

В прошедшем в пятницу матче немцы в тяжелой борьбе одолели команду Канады. Встреча закончилась со счетом 4:3, пишет RT.

Стоит отметить, что в выход немцев в финал ОИ почти никто не верил. Как ранее заявил в эфире НСН экс-наставник российской сборной Вячеслав Быков, канадцы объективно более мастеровитая команда. А немцы, по его мнению, и так «прыгнули выше головы», переиграв шведов в ¼ финала.

Ранее сегодня в полуфинальном матче в Пхенчхане российские хокеисты выиграли у сборной Чехии - 3:0.

Финал олимпийского хоккейного турнира состоится в воскресенье, 25 февраля, между командами России и Германии.