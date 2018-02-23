Быков: Наши хоккеисты не дали чехам ни единого шанса!

РИА Новости

Экс-наставник российской сборной в эфире НСН поздравил хоккеистов с выходом в финал ОИ. Он призвал их не расслабляться, ведь играть, скорее всего, предстоит с Канадой.

Российские хоккеисты стали первыми финалистами олимпийского турнира. В пятницу, 23 февраля, дружина Олега Знарка сразилась на льду со сборной Чехии и «отомстила» за обидное поражение на ОИ в Нагано. Игра окончилась победой «Красной машины» - 3:0. Теперь чехи могут претендовать только на олимпийскую бронзу.

Тренер Вячеслав Быков, который руководил олимпийской сборной России на Играх в Ванкувере в 2010 году, в эфире НСН рассказал, что в этот раз помогло россиянам выиграть.

- Как оцениваете игру наших хоккеистов? Что удалось реализовать, а над чем еще нужно поработать?

- Я хотел бы поздравить нашу команду с выходом в финал и всех болельщиков. Сыграли очень уверенно и строго. Эта строгость и концентрация с первых минут позволила нашим ребятам избавиться от сложных моментов в своей зоне и, соответственно, хорошо реализовать те шансы, которые у нас были.

- Получается, что мы чехов деморализовали с самого начала?

- Безусловно! Хоккей в том и состоит: кто меньше ошибается, тот имеет больше шансов выиграть. Концентрация, собранность и четкая игра в обороне не дала шансов сборной Чехии. Мастерство наших ребят позволило забить первыми, вырваться вперед в счете и в дальнейшем не упустить преимущество. Чехи не смогли реализовать ни единого броска. Особенно мне очень понравилось, как ребята сыграли в меньшинстве. Чехи могли этим воспользоваться, но тренерский штаб очень профессионально и качественно подготовил наши бригады для игры в меньшинстве.





-Что можете сказать об игре голкиперов обеих команд? Оба они на этой Олимпиаде показывают себя великолепно, но Кошечкин – это, конечно, высший класс!

- Игра в обороне нашей команды минимизировала шансы сборной Чехии для выхода на ударные позиции. А те моменты, которые были, подчищал Василий Кошечкин. Играл очень уверенно и довольно спокойно, что передалось и остальной команде.

- Вратарь соперников Павел Францоуз играет за челябинский «Трактор». Ему помог полученный в КХЛ опыт?

- Не знаю, как в процентном соотношении, но больше половины игроков команд, которые присутствуют на этой Олимпиаде – играют в КХЛ. Конечно, уровень нашей лиги превышает уровни других европейских чемпионатов. Чешская команда – очень добротная команда. Хоть мы и выиграли 3:0, но матч был очень напряженным.

- На этой Олимпиаде нет игроков НХЛ. Это несколько уравняло команды в шансах на победу? Игры стали более предсказуемыми или наоборот?

- Олимпиада проходит раз в 4 года и сегодня мы должны получать удовольствие от того, что можем наблюдать новые звездочки, новых игроков, новые моменты в игре. Для специалистов это важно и для молодых спортсменов, которым выпал шанс заявить о себе.

Интрига – она есть. Стало интересно смотреть, нет проходных матчей.





- Сегодня в матче Канада-Германия определится наш соперник на финал. Что можете сказать об этих командах, какой состав они привезли в Пхенчхан?

- Я думаю, что в финале будет хоккейная классика – Россия-Канада. Не принижая сборной Германии, я считаю, что они уже прыгнули выше головы. Хотя, им сейчас терять нечего и они выйдут на этот полуфинал расслабленными и покажут хорошую игру. У немцев очень мобильная, мощная, физически одаренная и хорошо организованная команда. Но канадцы с их мастеровитостью и спортивной наглостью сегодня должны взять верх. Они поопытнее.

В любом случае, хоккей – непредсказуемая игра. Никто не ожидал, что немцы одолеют шведов и выйдут в финал. Это один из сюрпризов Олимпиады в Пхенчхане.

- Какие наши шансы на победу с Канадой?

- Весьма уверенные. Подготовка к ОИ у нас была целенаправленная по качеству и по сыгранности, да и по времени, которое было отведено. Физически мы должны выглядеть мощнее, чем канадцы. Классика есть классика. Будем надеяться, что мы победим и у нас будет еще одна победа на Олимпийских играх.

Олимпийский финал пройдет в Пхенчхане в воскресенье, 25 февраля.



