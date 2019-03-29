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Сбежавший с оружием солдат найден мертвым

29 Марта 2019 в 13:25
Сбежавший с оружием солдат найден мертвым

Военнослужащий-контрактник ВКС России 1991 года рождения, бежавший из своей части в Ржеве с оружием, был найден мёртвым в заброшенном здании. «Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нем обнаружены оружие и боеприпасы», — приводит «Интерфакс» слова представителя пресс-службы Западного военного округа. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщает «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что сержант, служивший по контракту, сбежал с оружием из воинской части, дислоцированной в городе Ржев Тверской области. По предварительным данным, он прихватил с собой автомат Калашникова с более чем сотней патронов, каску, бронежилет, а также штык-нож. Военнослужащий 1991 года рождения сумел хитростью выманить оружие у дежурного, сказав, что ему необходим срочный фотоотчет по антитеррору. Злоумышленник дождался, когда дежурный отвлекся, и убежал в сторону леса. Для поиска дезертира был поднят по тревоге личный состав 6-й бригады Воздушно-космической обороны во Ржеве.

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