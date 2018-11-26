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СБ ООН не поддержал Россию по кризису с Украиной

26 Ноября 2018 в 19:58
СБ ООН не поддержал Россию по кризису с Украиной

Совет Безопасности Организации объединённых наций проголосовал против повестки заседания, предложенной Российской Федерацией по кризису с Украиной. Российское предложение поддержали только четверо членов Совбеза, семеро были против, четверо воздержались, передает «Интерфакс».

Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности после инцидента в Керченском проливе с формулировкой «Нарушение границ Российской Федерации».

Постоянный представитель Вашингтона при ООН Никки Хейли заявила, что США и их союзники в Европе выражают обеспокоенность этим инцидентом и заявляют о поддержке суверенитета Украины. Хэйли назвала действия российских пограничников провокацией.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением силы задержали три украинских военных корабля, которые хотели прорваться в Азовское море, нарушив госграницу. МИД России и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвали действия украинской стороны грубой провокацией. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что она была проведена по прямому приказу из Вашингтона.

 

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