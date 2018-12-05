Савченко объявила сухую голодовку

Надежда Савченко, которая была арестована по подозрению в подготовке терактов в центре Киева, объявила сухую голодовку. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что в её заявлении подчёркивается, что решение принято в связи с давлением со стороны следователей СБУ.

Ранее суд в Киеве продлил арест народного депутата Украины до 23 декабря. По версии Генпрокуратуры , Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Как напоминает НСН, в марте Верховная рада поддержала представление генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. 23 марта Савченко была арестована, 15 мая арест продлили еще на два месяца, отмечает Русская планета.