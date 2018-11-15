Саратовского чиновника уволили после «ликвидации» свалки с помощью фотошопа

Сотрудника администрации Саратовского района Саратовской области уволили после того, как он при помощи фотошопа ликвидировал местную свалку мусора.

Жители несколько лет жаловались в районную администрацию на мусор, сообщает «Свободная пресса». Свалка находилась в водоохранной зоне реки Курдюм. После того, как местные жители не дождались реакции властей, они отправили жалобу в ОНФ.

Администрация откликнулась на запрос общественников и прислала фотографии с отчетом о ликвидации свалки. Позже выяснилось, что мусор «убрали» лишь на фотографиях, с помощью фотошопа. Ответственного сотрудника администрации после этого уволили.

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