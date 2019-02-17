Санкции ЕС против России в Германии назвали «умеренными»

Очень умеренными назвал санкции ЕС против России в связи с нарушением украинским кораблями российской границы и следованием в Керченский пролив замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф. Его заявление сделано на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Меры, принятые в Керченском проливе, были диспропорциональны, они были непропорциональны. Я считаю, что политика санкций очень умеренна. Какие альтернативы? Военная эскалация? Ничего не делать? В этой ситуации экономические санкции, персонализированные санкции являются золотой серединой», - отметил Ламбсдорф.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России и двинулись к Керченскому проливу. Сотрудникам ФСБ РФ пришлось применить силу, чтобы остановить украинских военных.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН объяснил, почему санкции ЕС будут жестче санкций США.