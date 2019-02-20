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«Samsung» представил смартфон «Galaxy S10»

20 Февраля 2019 в 23:40
«Samsung» представил смартфон «Galaxy S10»

Южнокорейская корпорация «Samsung» представила в Сан-Франциско новый смартфон «Galaxy S10», передает ТАСС.

Представители компании продемонстрировали четыре разновидности устройства - стандартный «Galaxy S10», «Galaxy S10 Plus» с увеличенным экраном, бюджетный «Galaxy S10E» и «Galaxy S10 5G», предназначенный для применения сетей пятого поколения.

Как ранее сообщалось, китайская фирма «Huawei Technologies» намерена к 2020 году обойти южнокорейскую компанию «Samsung» по объему продаж смартфонов в мире. Об этом заявил один из руководителей «Huawei» Ричард Ю.

Во втором квартале 2018 года фирма «Huawei» обогнала «Apple» и заняла второе место в мире по объемам продаж смартфонов.

Ранее НСН сообщала, что аналитическая компания Canalys сообщила, что «Huawei» в прошлом году продала 54 млн телефонов, что на 41% больше, чем годом ранее. В результате китайский производитель обогнал американскую компанию «Apple» (41 млн проданных смартфонов) и занял второе место в мире по объемам продаж смартфонов. Первое место в этом рейтинге занимает южнокорейский «Samsung Electronics», у которого во II квартале 2018 года продажи снизились на 8%, до 73 млн телефонов.

фото: samsung.com

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