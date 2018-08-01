Эксперт: Смартфоны для Huawei Technologies – легкий дивертисмент

Китайский производитель смартфонов Huawei Technologies сильно нарастил продажи смартфонов во II квартале 2018 года. Аналитическая компания Canalys сообщила, что Huawei продала 54 млн телефонов, что на 41% больше, чем годом ранее. В результате китайский производитель обогнал американскую компанию Apple (41 млн проданных смартфонов) и занял второе место в мире по объемам продаж смартфонов. Первое место в этом рейтинге занимает южнокорейский Samsung Electronics, у которого во II квартале текущего года продажи снизились на 8%, до 73 млн телефонов.
Не удивился таким результатам шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. В эфире НСН он рассказал, что Huawei Technologies – это гигантский технологический конгломерат, который занимается не одними лишь смартфонами. Внедрение инновационных технологий в производство телефонов и делает китайские гаджеты столь популярными у покупателей по всему миру.
«Пользователи смартфонов Huawei не знают, что телефоны - это небольшая верхушка айсберга. Huawei Technologies – это гигантский технологический конгломерат, с которым европейские и другие производители с удовольствием работают, и не только по линии мобильной связи. Huawei Honor впереди планеты всей. Секрет в том, что у компании мощнейшая база. Ее мобильные телефоны – это лишь легкий дивертисмент. В компании решают не такие простые задачи, как производство смартфона. У них существует большой исследовательский департамент. Так что мы еще увидим такое, что и не предполагали до сих пор», – сказал Букштейн.
Секрет Huawei - в последовательной, постоянной инновационной деятельности.
«Этот гигант выдает смартфоны высокого качества. Если и дальше так пойдет, то и Apple подвинет с первых позиций. Главное – что это инновационная компания: другие еще только задумали, Huawei – уже делает. Китайцы начинали с подражания, а теперь уже идут «паровозом вперед». Они движутся своим путем, знают, что хотят, берут самое новое, что есть в инфо-коммуникационных технологиях. Например, смартфоны Huawei для стабилизации фотографии используют искусственный интеллект. То есть гаджет мыслит сам. Разве Apple может этим похвалиться?», – заявил собеседник.
По данным аналитиков Canalys, убедительных результатов китайскому производителю удалось добиться благодаря высоким продажам флагманского смартфона Huawei P20, а также развитию отдельного бренда Huawei Honor.