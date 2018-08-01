Эксперт: Смартфоны для Huawei Technologies – легкий дивертисмент

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал, с чем связан резкий рост продаж смартфонов Huawei по всему миру.

Китайский производитель смартфонов Huawei Technologies сильно нарастил продажи смартфонов во II квартале 2018 года. Аналитическая компания Canalys сообщила, что Huawei продала 54 млн телефонов, что на 41% больше, чем годом ранее. В результате китайский производитель обогнал американскую компанию Apple (41 млн проданных смартфонов) и занял второе место в мире по объемам продаж смартфонов. Первое место в этом рейтинге занимает южнокорейский Samsung Electronics, у которого во II квартале текущего года продажи снизились на 8%, до 73 млн телефонов.

Не удивился таким результатам шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. В эфире НСН он рассказал, что Huawei Technologies – это гигантский технологический конгломерат, который занимается не одними лишь смартфонами. Внедрение инновационных технологий в производство телефонов и делает китайские гаджеты столь популярными у покупателей по всему миру.

«Пользователи смартфонов Huawei не знают, что телефоны - это небольшая верхушка айсберга. Huawei Technologies – это гигантский технологический конгломерат, с которым европейские и другие производители с удовольствием работают, и не только по линии мобильной связи. Huawei Honor впереди планеты всей. Секрет в том, что у компании мощнейшая база. Ее мобильные телефоны – это лишь легкий дивертисмент. В компании решают не такие простые задачи, как производство смартфона. У них существует большой исследовательский департамент. Так что мы еще увидим такое, что и не предполагали до сих пор», – сказал Букштейн.

Секрет Huawei - в последовательной, постоянной инновационной деятельности.

«Этот гигант выдает смартфоны высокого качества. Если и дальше так пойдет, то и Apple подвинет с первых позиций. Главное – что это инновационная компания: другие еще только задумали, Huawei – уже делает. Китайцы начинали с подражания, а теперь уже идут «паровозом вперед». Они движутся своим путем, знают, что хотят, берут самое новое, что есть в инфо-коммуникационных технологиях. Например, смартфоны Huawei для стабилизации фотографии используют искусственный интеллект. То есть гаджет мыслит сам. Разве Apple может этим похвалиться?», – заявил собеседник.

По данным аналитиков Canalys, убедительных результатов китайскому производителю удалось добиться благодаря высоким продажам флагманского смартфона Huawei P20, а также развитию отдельного бренда Huawei Honor.