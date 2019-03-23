Самозанятым россиянам пригрозили блокировкой счетов

Налоговая служба призвала самозанятых граждан России предупредить банки о своем статусе, утверждая, что это позволит избежать блокировки счета из-за подозрительных операций. Необходимые справки можно сформировать с помощью мобильного приложения или в личном кабинете на сайте налоговой службы. Банки же, в свою очередь, будут должны проверить статус налогоплательщика, прежде чем заблокировать счет. Сообщается, что о конкретных случаях блокировки счетов самозанятых неизвестно. Ранее с внезапной заморозкой средств сталкивались индивидуальные предприниматели.

Ранее сообщалось, что в России в качестве самозанятых зарегистрировались уже 30 тысяч человек. Об этом рассказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Ранее он поручил Минфину и ФНС предложить распространить данный налоговый режим на все регионы РФ с 2020 года. Экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в беседе НСН пояснил, что в России не созрела экономическая и социальная среда для такого рода экспериментов. По словам эксперта, подобная ситуация в стране сложилась из-за того, что власти чувствуют себя «новыми феодалами», полагая, что им можно поступать как угодно.