Самозанятым гражданам предложили «дорожную карту» по выходу из налогового сумрака

По мнению авторов прошедшего второе чтение пакета законопроектов, налоговый режим для самозанятых граждан освобожден от утомительной бюрократической возни. Чтобы зарегистрироваться в качестве лица, получающего профессиональный доход, достаточно будет просто скачать специальное мобильное приложение. Посредством приложения будет также происходить и общение с налоговиками, и формирование фискальных чеков.
Экспериментальный налоговый режим для самозанятых снимает практически все ограничения по виду деятельности и дает возможность выйти из тени огромному количеству россиян, привыкших обеспечивать себя самостоятельно, в том числе тем, кто работает в сфере такси. Такое мнение в беседе с «Ридусом» озвучила пресс-секретарь «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова.
Ранее общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН заявил, что пока россияне не готовы добровольно заявить о своих дополнительных заработках.
«Одно дело говорить, а другое дело мерить. Массовой регистрации людей не будет. Законопроект-то примут, на этот счет даже нет сомнений, потому что нужно закрыть те израсходованные средства, сделанные дела и нанятых людей. Не бывает такого, чтобы откуда-то вынули деньги из бюджета, которого ранее не существовало. Есть уже какое-то мобильное приложение. В прошлом году не было в планах этого приложения. Не было на него заложено в бюджет. Кто будет регистрироваться в этом приложении? Некоторые ИП-шники переведут часть сотрудников своих компаний туда. Никто из тех, кто работал самостоятельно, туда не пойдет, будет незначительный процент. Никакими мерами туда не затянут людей. Те, кому до этого не был удобен режим ИП, не пойдут в эту кабалу», - добавил он.