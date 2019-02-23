Военный эксперт назвал цели самолета-разведчика над Россией

Главный редактор журнала «Солдаты России» в беседе с НСН заявил о постоянном характере разведывательных полетов над Россией.

Военный разведывательный самолет военно-воздушных сил США пролетел над территорией России. Информацию об этом сообщал портал PlaneRadar. Портал разместил скриншоты карты, на которой зафиксировано воздушное судно Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670. Судя по координатам, самолет был замечен недалеко от Читы. Разведывательный полет был совершен в рамках действия Договора по открытому небу.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН напомнил о том, что документ был заключен в 1992 году, хотя изначально идея заключения договора о повышении мер доверия между Россией и США возникла в 50-е годы прошлого века. Переговоры по данному вопросу вели генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и 34-ый президент США Дуайт Эйзенхауэр.

«В основном договор касается деятельности ядерных объектов стран. Ежегодно для каждой стороны определяется квота полетов над территорией стран-участниц договора. В рамках этой квоты разрешается полет самолетов той или иной страны по согласованному маршруту. Вмешиваться в него ни одно из сторон не имеет права. Таковы условия инспекционных полетов. Самолет-разведчик ведет фотографирование и радиолокационную разведку местности. Обычно в год их бывает от 30 до 40. В прошлом году их было более 30. Россия также осуществляла подобную воздушную разведку», - рассказал Владислав Шурыгин.

Военный эксперт отметил, что воздушная разведка ВВС США не ограчивалась полетом разведывательного судна над Читой.

«В районе Читы находятся российские ракетные базы. Но полет не был только над данной местностью, потому что выбрать одну точку назначения для американцев себе дороже. Маршрут включал и другие геолокации, которые были утверждены в соответствии с условиями Дорогора об открытом небе», - заявил главный редактор журнала «Солдаты России».

Ранее Минобороны РФ совершило перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Балтийским морем российским истребителем Су-27. Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе НСН заподозрил американский самолет-разведчик в дурных замыслах.

