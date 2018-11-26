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Самолет-разведчик США направился к побережью Крыма

26 Ноября 2018 в 12:35
Самолет-разведчик США направился к побережью Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V направился в сторону побережья Крыма. Он вылетел в понедельник утром с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и взял курс на Черное море, сообщил «Украинский милитарный портал». По его данным, вылет самолета-разведчика связан с обострением отношений Москвы и Киева из-за инцидента в Черном море, отмечает Ura.ru.

25 ноября три военных корабля Украины нарушили российскую границу, направляясь в Керченский пролив. Судна вместе с моряками были задержаны Погранслужбой РФ. Президент Украины намерен в связи с этим ввести военное положение в стране. Он также потребовал от руководства России вернуть корабли и их экипажи.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН посчитал, что подобная провокация украинских кораблей является подготовительным мероприятием перед агрессией против РФ со стороны США.

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