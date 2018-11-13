Самолет из Красноярска вернулся в аэропорт из-за ошибки датчика

Самолет Boeing-737, летевший из Красноярска в Москву, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Воздушный инцидент произошел из-за срабатывания датчиков открытия грузовых отсеков. После обследования воздушного судна, выяснилось, что датчики сработали ошибочно, сообщает «ФедералПресс».

После приземления пассажирам пришлось провести более двух часов в салоне самолета. После того, как специалисты посчитали, что причин для отмены рейса нет, самолет вылетел в российскую столицу.

Ранее бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке, а ныне пилот гражданской авиации Виталий Соколовский в эфире НСН обвинил депутатов в том, что к проблеме дебоширов на борту самолетов они подходят слишком формально.