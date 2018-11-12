Самая холодная ночь с начала осени отмечена в Москве

Ночь на понедельник, 12 ноября, в Москве стала самой холодной с начала нынешней осени. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает RT. По данным синоптиков, к утру столбик термометра в столице опустился до -7 градусов. В ночное время новой рабочей недели температура воздуха будет опускаться до -7...-5 градусов.

Ранее Марина Макарова в эфире НСН рассказала, что на этой неделе возобновятся небольшие осадки, местами возможен снег. По ее словам, вероятность небольших осадков в виде снега вырастет со вторника. Днем температура воздуха составит -4…+2 градуса. Возможно образование снежного покрова.