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Самарский министр предложил «Современнику» извиниться за Ефремова

10 Марта 2018 в 10:26
Самарский министр предложил «Современнику» извиниться за Ефремова

Выходка актера театра «Современник» Михаила Ефремова на спектакле в Самарском театре оперы и балета была безобразной. Такое мнение написал на своей страничке в Facebook врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, который присутствовал на постановке в качестве зрителя.

«На спектакле был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство «Современника» найдёт способ извиниться перед самарской публикой», — написал министр, которого цитирует RT.

Директор московского «Современника» Игорь Попов уже пообещал, что разбираться в ситуации с актером Ефремовым, которая произошла на гастролях, будут 10 марта.

Сам Ефремов накануне заявил журналистам, что самарские зрители не совсем поняли замысел постановки.

Накануне в соцсетях появились гневные отзывы о спектакле «Не становись чужим» с Михаилом Ефремовым в главной роли. Зрители утверждают, что актер вышел на сцену нетрезвым, а на замечания отвечал нецензурной бранью, пишут «Известия».

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