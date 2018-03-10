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Самарский губернатор отказался обсуждать «грубияна» Ефремова

10 Марта 2018 в 17:45
Самарский губернатор отказался обсуждать «грубияна» Ефремова

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проинформирован о скандале в местном театре оперы и балета с участием актера «Современника» Михаила Ефремова. Об этом глава региона заявил журналистам, при этом он отказался обсуждать сам инцидент.

«Ну что я буду каждого грубияна комментировать? Разберутся здесь люди. Есть, кому заниматься», — заявил Азаров радиостанции «Говорит Москва».

Азаров добавил, что министр культуры области уже во всем разбирается.

Ранее в соцсетях появились сообщения о «срыве» в Самаре спектакля «Не становись чужим» с Ефремовым в главной роли. Зрители жаловались поведения артиста и его матерки со сцены, утверждали, что он был нетрезв.

Писатель Дмитрий Быков в эфире НСН заявил, что не верит ни единому слову, написанному про актера. Все происходящее он назвал «клеветой и травлей большого артиста».

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