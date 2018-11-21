Сальвадорские мигранты добрались до Мексики

Караван мигрантов из Сальвадора в среду добрался до территории Мексики и перешел через пограничную реку Сучиате, передает РИА «Новости».
В состав каравана входят порядка 250 человек, которые намерены пройти через Мексику и попасть в США. Сейчас они двигаются в сторону города Тапачула.
К США сейчас по территории Мексики идут и несколько караванов мигрантов из Гондураса.
Ранее НСНсообщала, что вице-президент США Майк Пенс, сославшись на разговор с президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом, обвинил Венесуэлу в финансировании пятитысячного «каравана мигрантов» из Гондураса, который планирует дойти до Соединенных Штатов Америки. По словам Пенса, поход мигрантов на США организован группами гондурасских левых, которые получили финансирование из Венесуэлы. Администрация Дональда Трампа намерена сделать все, чтобы не допустить попадания «каравана» на территорию страны и нарушения им американской границы.
В состав каравана входят порядка 250 человек, которые намерены пройти через Мексику и попасть в США. Сейчас они двигаются в сторону города Тапачула.
К США сейчас по территории Мексики идут и несколько караванов мигрантов из Гондураса.
Ранее НСНсообщала, что вице-президент США Майк Пенс, сославшись на разговор с президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом, обвинил Венесуэлу в финансировании пятитысячного «каравана мигрантов» из Гондураса, который планирует дойти до Соединенных Штатов Америки. По словам Пенса, поход мигрантов на США организован группами гондурасских левых, которые получили финансирование из Венесуэлы. Администрация Дональда Трампа намерена сделать все, чтобы не допустить попадания «каравана» на территорию страны и нарушения им американской границы.