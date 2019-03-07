Сахалин и Московская область – где больше всех пьют

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составил рейтинги регионов по количеству потребляемого в них алкоголя. В исследованиит использованы данные за 2018 год, пишут «Известия».

В топ-5 вошли Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия. В этих субъектах потребление алкоголя составляет более 25 л на человека за год. В других регионах в среднем употребляют 14,3 л, передает РЕН ТВ.

Эксперты пояснили, что существенный отрыв регионов, находящихся в начале рейтинга, объясняется не тем, что там действительно много пьют, а там, что в них больше денег на покупку легального алкоголя, отмечает RT.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев рассказал в эфире НСН, что злоупотребление алкоголем и неблагоприятные климатические условия имеют прямое отношение к смертности мужчин в России.

