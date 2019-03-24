С терпящего бедствие у берегов Норвегии лайнера Viking Sky осталось эвакуировать около 900 пассажиров

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Более 300 пассажиров доставлены с круизного лайнера Viking Sky, который потерял ход около берегов Норвегии, на берег. На судне всего 1373 человек, включая членов экипажа, четверо из которых – граждане России.

Эвакуация осложняется штормом и непогодой. Корабль накрывают 10-метровые волны. На видео, которое появилось в сети, снято, как из-за качки перемещается мебель – кресла, диваны. Люди тоже не удерживаются на месте.

Из-за травм различной степени тяжести эвакуированные пассажиры госпитализированы в медучреждения Норвегии.

В спасательной операции задействованы вертолеты. На помощь к лайнеру направлялся корабль, к которого тоже отказал двигателей. Его экипаж доставлен на сушу.

Ранее капитан дальнего плавания Алексей Малафеев в беседе с НСН назвал причины гибели в Черном море грузового судна с россиянами на борту.

