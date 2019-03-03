С сыном отравленной в Эймсбери женщины готовы встретиться в посольстве России в Лондоне

В Посольстве России в Великобритании заявили о том, что готовы встретиться Эваном Хоупом, сыном Дон Стерджес, которая погибла в июле прошлого года от воздействия нервно-паралитического вещества в английском городе Эймсбери. Сообщение об этом размещено на сайте дипведомства.

В посольстве РФ отметили заинтересованность в детальном расследовании дела и выразили Хоупу сочувствие.

«С момента инцидента в Солсбери прошел почти год, однако вместо того, чтобы подкрепить официальную версию доказательствами (пока что в нее всем предлагается просто поверить), британской и мировой общественности представляются многочисленные «утечки»… Выходит, даже ближайших родственников потерпевших держат в неведении относительно того, что случилось в Солсбери, и поэтому они вынуждены искать правды в России», - говорится в официальном сообщении.

В российском дипведомстве сообщили, что планируют отправить Хоупу доклад «Солсбери: вопросы без ответов», подготовленный в связи с годовщиной инцидента.

«Посольство также готово встретиться с Хоупом с тем, чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции», - заявили в российском посольстве.

Эван Хоуп, 20-летний сын Дон Стерджесс обратился в письме к российскому президенту Владимиру Путину и попросил выдать его стране подозреваемых в отравлении матери для допроса. Хоуп заявил, что чувствует себя «преданным» британским правительством. По его словам, после смерти матери он не получил никакой поддержки от властей. Его угнетает, что возможные виновники гибели Дон Стерджесс останутся безнаказанными. В связи бездействием, как считает Хоуп, британской полиции он обратился к президенту России Владимиру Путину.

Ранее в беседе с НСН генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов заявил, что по делу Скрипалей в Британии не скрывают улики. Они пытаются скрыть отсутствие улик.