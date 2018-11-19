С пострадавшей в Керченской трагедии студенткой в больнице занимаются столичные учителя

16-летняя студентка Керченского политехнического колледжа Наталья Калиниченко, которая пострадала во время взрыва в учебном заведении, занимается в больнице, находясь в реанимации. К ней также приходят местные педагоги. Об этом во время пресс-конференции в НСН рассказал её отец Юрий Калиниченко.

«Я хотел бы, чтобы дочка получила образование. Она училась на одни пятёрки, окончила школу без троек. Я не уверен, что она психологически сможет вернуться туда. Хотелось бы, чтобы она получила специальность. Она и в больнице пытается заниматься, когда состояние улучшается. К ней ходят учителя», - пояснил отец девушки.

При этом самому Юрию Калиниченко пришлось на время отказаться от работы. Во время пресс-конференции он подчеркнул, что выйдет на работу как только состояние дочери улучшится.

«Я надеюсь, что когда состояние дочки улучшится, я выйду на работу. Я занимаюсь отделкой квартир. Мне уже многие организации предлагают выйти на работу. Но сейчас я нужен дочке, поэтому надо постоянно находиться в больнице», - сказал Калиниченко.

Ранее во время пресс-конференции в НСН отец девушки рассказал, что мать не интересуется судьбой дочери. Более того, она является должницей по алиментам, из-за чего числится в розыске. Напомним, девушка пострадала во время трагедии 17 октября. Тогда студент выпускного курса привёл в действие взрывное устройство в столовой колледжа, после чего устроил стрельбу.